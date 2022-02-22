фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал сделать «Кашкадан» в Уфе «одним из лучших парков в России». Об этом 22 февраля он написал в своих соцсетях.

– Мы сделали чистой воду в Кашкадане, и теперь там можно будет купаться. Для этого пришлось очистить и углубить дно, построить очистные сооружения, чтобы не допустить загрязнения озера в дальнейшем. Мы вложили в этот проект много средств, души, энергии, но вновь повторяю, что мы постараемся сделать «Кашкадан» одним из лучших парков в России, – рассказал руководитель региона.

Напомним, «Кашкадан» будет открыт после реконструкции в День города – 12 июня.

Хабиров добавил, что в текущем году порядок будет наведен в Центральном парке Демы, а также начнется ремонт парка Нефтехимков в Черниковке. За его обновление проголосовали большинство горожан. Общественное место будут благоустраивать в две очереди: сначала сам парк и его зеленая часть, а затем – площадь напротив одноименного дворца культуры и сквер перед восьмой больницей.