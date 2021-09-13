Уфимцы выбрали, какой парк в городе будет реконструирован в первую очередь

фото: 2гис // Елена Епанечникова

Парк Нефтехимиков в Уфе будет следующим в очереди на реконструкцию. Такое решение приняли сами жители города по итогам голосования на странице главы Башкирии Радия Хабирова «ВКонтакте». Всего в опросе приняло участие 29,3 тысячи пользователей.

28 августа руководитель региона опубликовал в соцсети пост, где предложил жителям башкирской столицы проголосовать за парк, который будет благоустроен первым к 450-летию города в 2024 году. Больше всего уфимцев – чуть больше 10 тысяч (или 34% от общего числа проголосовавших) – отдали свой голос парку Нефтехимиков. Второе место заняла Парковая зона около озера Теплое (5,5 тысяч или 18,9%), третье – Центральный парк Демы (5,3 тысячи или 18,4%) – эти места отдыха будут следующими в очереди на благоустройство.

Напомним, на прошлой неделе вице-мэр Уфы дал поручение начать реконструкцию парка Нефтехимиков в Уфе в следующем году.