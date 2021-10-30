Хабиров назвал дату открытия парка «Кашкадан» в Уфе после реконструкции

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что парк «Кашкадан» в уфимском микрорайоне Сипайлово откроется после реконструкции ко Дню города – 12 июня 2022 года. Об этом руководитель региона сообщил во время рабочей поездки по паркам столицы республики.

– В парке остаётся небольшой объём работ, которые нужно завершить к следующему летнему сезону. С открытием парка в центре озера [Кашкадан] заработает крупнейший в республике светомузыкальный фонтан, – отметил Радий Хабиров.

По словам главы, «Кашкадан» после обновления станет «одним из лучших примеров» центра притяжения «огромного количества жителей».

Реконструкция «Кашкадана» началась еще в 2019 году. Строители вычистили и углубили одноименное озеро, проложили ливневую канализацию и озеленили окружающую территорию. По периметру водоема установлены пирсы с причалом для лодок, зоны отдыха и площадка для рыбной ловли. Подрядчику осталось заменить плитку в парке, установить освещение и декорации.