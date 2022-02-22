Башкирия возобновила диспансеризацию, которую приостанавливали из-за обострения COVID-19

Диспансеризация в Башкирии была приостановлена месяц назад Фото: Евгения ГУСЕВА

Башкирия возобновила диспансеризацию и профилактические медосмотры населения, которые были приостановлены месяц назад из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом 22 февраля сообщил региональный Минздрав. Там пояснили, что такое решение было принято на заседании местного оперштаба (по итогам того же совещания в большинстве общественных мест республики были отменены QR-коды вакцинации).

– В 2022 году диспансеризация полагается тем, кому исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, а также переболевшим ковидом. – пояснили в ведомстве.

Записаться на обследование и диспансеризацию можно через Госуслуги, по телефону 122 или позвонив в поликлинику.