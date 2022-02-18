Радий Хабиров отменил в Башкирии QR-коды для посещения заведений

Фото: Радий Хабиров/Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 18 февраля, сообщил, что с 19 февраля в Башкирии снимают часть антиковидных ограничений. По его словам, теперь посещать салоны красоты, торговые центры, музеи, фитнес-клубы, гостиницы можно без обязательной проверки QR-кода.

– Такое решение мы приняли сегодня на заседании штаба по коронавирусу. Также с завтрашнего дня можно будет посещать массовые мероприятия всем, не только тем, у кого есть QR-коды. Но ограничения остаются на помещения закрытого типа, если в зале 500 и более человек. На таких мероприятиях, как и раньше, QR-коды обязательны, – пояснил он.

По словам Хабирова, решение принято в связи с тем, что в регионе достигли необходимого порога коллективного иммунитета – уже вакцинировано 98% населения или 2 435 545 человек, полностью завершили вакцинацию - 2 289 069 человек (92%).

Также в качестве аргумента он привел тот факт, что с 21 февраля кроме переболевших и вакцинированных QR-код могут получить люди с антителами.

– При этом мы сохраняем требования носить маски, измерять температуру на входе и соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, – заключил он.