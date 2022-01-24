В Башкирии временно приостановлена диспансеризация граждан

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В Башкирии власти временно приостанавливают диспансеризацию граждан. Предложение об этом на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики высказала министр здравоохранения Максим Забелин. Глава региона Радий Хабиров одобрил идею.

– Мы видим нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено. За последнюю неделю нагрузка выросла на 38%. В связи с этим хотелось вынести предложение о временной приостановке проведения диспансеризации с целью разгрузки первичного звена и максимально увеличить наши силы на оказание неотложной помощи и прием пациентов амбулаторно-поликлиническом звене, – заявил Забелин.