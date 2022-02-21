На УК Уфы за две недели было составлено почти 2,4 тыс. актов за плохую уборку снега во дворах

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В Уфе на управляющие компании за две прошедшие недели было составлено 2 392 акта за плохую уборку снега в дворах. Об этом 21 февраля на оперативном совещании в местном правительстве 21 февраля сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии Алан Марзаев.

– В отношении управляющих компаний в Уфе за две недели Центром общественной безопасности составлено 2 392 акта о нарушении правил содержания дворовых территорий. Силами Госкомитета [по жилищному и строительному надзору] составлено 103 протокола. Нарушение [правил содержания дворовых территорий] влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тыс. рублей. – передал чиновник.

Напомним, по итогам соцопроса Уфа заняла одно из последних мест по качеству уборки снега коммунальными службами. На прошлой неделе депутаты Горсовета одобрили создание в башкирской столице единой управляющей компании. Она будет называться «Моя Уфа».