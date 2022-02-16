Новую управляющую компанию назвали "Моя Уфа"

Сегодня, 16 февраля, Горсовет Уфы одобрил создание единой управляющей компании. Ее назвали «Моя Уфа». Организация учреждена и подконтрольна администрации башкирской столицы.

На заседании доклад о новом предприятии представил вице-мэр Кирилл Чистяков. По его словам, деятельность управляющей компании будет направлена на решение вопросов местного значения: содержание придомовых территорий, межквартальных проездов домов, которые не входят в состав общего имущества собственников, обслуживание детских и игровых площадок, иллюминации и незаселенных помещений муниципального фонда.

– Целью создания ООО «Моя Уфа» не является извлечение прибыли. Все денежные средства, поступающие от жителей, будут направлены на обслуживание многоквартирных домов и придомовых территорий. Финансовая поддержка общества будет осуществляться за счет субсидий на возмещение затрат, направленных на решение вопросов местного значения. Денежные средства из городского бюджета будут выделяться только на содержание детских игровых площадок, хоккейных коробок, обслуживание иллюминации и архитектурной подсветки фасадов, – пояснил чиновник.

Он добавил, что социальным аспектом компании будет снижение финансовой нагрузки жителей по содержанию придомовых территорий.