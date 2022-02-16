Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 6:12

Горсовет Уфы одобрил создание единой управляющей компании

Она будет заниматься обслуживанием многоквартирных домов и дворовых территорий
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Новую управляющую компанию назвали "Моя Уфа"

Новую управляющую компанию назвали "Моя Уфа"

Сегодня, 16 февраля, Горсовет Уфы одобрил создание единой управляющей компании. Ее назвали «Моя Уфа». Организация учреждена и подконтрольна администрации башкирской столицы.

На заседании доклад о новом предприятии представил вице-мэр Кирилл Чистяков. По его словам, деятельность управляющей компании будет направлена на решение вопросов местного значения: содержание придомовых территорий, межквартальных проездов домов, которые не входят в состав общего имущества собственников, обслуживание детских и игровых площадок, иллюминации и незаселенных помещений муниципального фонда.

– Целью создания ООО «Моя Уфа» не является извлечение прибыли. Все денежные средства, поступающие от жителей, будут направлены на обслуживание многоквартирных домов и придомовых территорий. Финансовая поддержка общества будет осуществляться за счет субсидий на возмещение затрат, направленных на решение вопросов местного значения. Денежные средства из городского бюджета будут выделяться только на содержание детских игровых площадок, хоккейных коробок, обслуживание иллюминации и архитектурной подсветки фасадов, – пояснил чиновник.

Он добавил, что социальным аспектом компании будет снижение финансовой нагрузки жителей по содержанию придомовых территорий.