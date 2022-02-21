Уфа оказалась в конце рейтинга мегаполисов по качеству уборки снега

фото: ufacity.info

Уфа по итогам опроса жителей заняла третье место с конца в рейтинге мегаполисов по качеству уборки снега. Горожане оценили работу коммунальщиков на 2,39 балла из пяти. Хуже ситуация обстоит только в Волгограде (2,03) и Санкт-Петербурге (1,92). Соцопрос среди девяти тысяч жителей России провел сервис по поиску работы Superjob.

– Улицы вообще не убирают, дороги сузились: вместо трех полос одна осталась, и наледь на дорогах — подвеска в машинах разбивается, – высказался о работе коммунальных служб один из уфимцев.

В тройку лидеров качества уборки снега вошли Красноярск, Казань и Омск, хотя и там оценки не столь высокие: 3,13, 3,12 и 2,99 балла. Москва заняла пятое место – 2,93 балла.

Ранее уборку снега в Уфе раскритиковала региональная прокуратура. Ведомство возбудило административные дела против руководства трех районных коммунальных служб.