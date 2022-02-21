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Сегодня, 21 февраля, в микрорайоне Нижегородка в Уфе эвакуировали школу №24. Об этом «КП-Уфа» сообщили в МЧС Башкирии.

Как уточнили в экстренном ведомстве, в образовательном учреждении сработала автоматическая пожарная сигнализация. Тревога оказалось ложной. Выведенные на улицу ученики и преподавательский состав уже вернулись обратно в здание школы.

Напомним, 24 января в Уфе из-за сообщений о минировании были эвакуированы сразу 11 школ. В конце 2021 года по той же причине правоохранительным органам пришлось обследовать вообще все общеобразовательные учреждения города.