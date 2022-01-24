В Уфе эвакуировали несколько школ

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Сегодня утром, 24 января, в Уфе эвакуировали учеников и преподавателей нескольких школ. Информацию об этом «КП-Уфа» подтвердил собственный источник.

По предварительной информации, эвакуация прошла в 11 образовательных учреждений, среди которых школа №71, гимназия №111 а также лицеи №1 и №58. В зданиях работают сотрудники правоохранительных органов: полицейские и кинологи. Предположительная причина тревоги: сообщения с угрозами.

Напомним, в конце декабря 2021 года силовым структурам Уфы пришлось проверять вообще все местные школы из-за сообщения о минировании.