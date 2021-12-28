Силовикам пришлось проверять все школы Уфы из-за сообщения о взрывчатке

За 3,5 часа силовики проверили 92 школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью и утром 28 декабря сотрудникам правоохранительных органов и кинологам пришлось обследовать вообще все школы Уфы из-за анонимного сообщения о минировании. В мэрии дали пояснения касательно сегодняшней волны эвакуаций образовательных учреждений.

– В 03:26 от правоохранительных органов поступила информация о звонке неизвестных с сообщением о якобы заложенных взрывных устройствах в школах города, – передали в администрации. – В образовательных организациях сразу же начались проверки с кинологами. В 07:00 были проверены 92 школы из 128.

Сотрудникам школ пришлось обзванивать родителей, чтобы их дети пришли в школу только к третьему уроку, однако некоторые учащиеся уже вышли из дома. В итоге в 17 учреждениях детей не пустили внутрь, поскольку там велась проверка. Школьников разместили в резервных помещениях – детсадах, центрах образования и ближайших образовательных организациях.

По состоянию на 12.23 проверки завершились во всех школах.