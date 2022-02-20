В Башкирии на ИВЛ нет ни одного пациента с коронавирусом

В настоящий момент в больницах находятся 295 пациентов с коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии пятая волна коронавируса постепенно выходит на плато. Об этом свидетельствуют цифры замедлившегося роста числа заболевших. Так за последние сутки коронавирус обнаружен еще у 4409 человек, общее число заболевших в республике достигло 190480 человек. При этом на амбулаторном лечении из них находятся 33346, а в стационарах 295 пациентов, среди них в тяжелой форме болезнь переносят 36 человек, но в ИВЛ никто из них не нуждается.

Также за сутки зарегистрировано еще 18 новых случаев смерти от осложнений ковида, всего вирус унес жизни 5058 жителей региона. С выздоровлением выписаны еще 1965 человек – всего 150676 пациентов.

Также напомним, что вакцинацию от коронавируса полностью завершили уже более 92 процентов от подлежащего иммунизации населения, поэтому в минувшую пятницу Радий Хабиров объявил об отмене QR-кодов в торговых центрах, кинотеатрах, междугородних рейсах автобусов и других закрытых общественных местах, где собирается не более 500 человек.