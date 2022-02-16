И.о. мэра Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, как прошел его первый рабочий день на посту

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Сегодня, 16 февраля, в уфимской мэрии прошло первое оперативное совещание под руководством и.о. сити-менеджера башкирской столицы Ратмира Мавлиева. Накануне его в этой должности утвердили депутаты Горсовета в связи с отставкой Сергея Грекова и переходом его на работу в Москву.

В начале оперативки и.о. мэра Уфы представился коллегам и рассказал о том, как прошел его первый рабочий день на посту.

- Утром я встречался с исполняющим обязанности министра ЖКХ Аланом Викторовичем Марзаевым, а также с главами жилищно-коммунальных организаций районов. Говорили о насущном, об уборке и вывозе снега с улиц города. После чего принял участие в возложении цветов к памятнику Скорбящая мать, где вместе с Радием Фаритовичем (Хабировым – Ред.) и ветеранами боевых действий почтили память воинов-интернационалистов. После этого мы отправились в Орджоникидзевский район столицы, конкретно на улицу Первомайская, дом 5. Оценили состояние придомовых территорий, мусорных площадок, пообщались с жителями, - отчитался и.о. мэра Уфы Ратмир Мавлиев.

По словам сити-менеджера, он отдельно встретился с коммунальщиками, убирающими снег с улиц, и выслушал ряд их предложений. Завершил свой рассказ Мавлиев цифрами. По данным уфимской мэрии, за прошедшие сутки в Уфе с улиц и дворов вывезли около 37 тысяч кубометров снега.