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Общество15 февраля 2022 11:30

В Уфе перенесли первое оперативное совещание с новым мэром

Заседание отложили на завтрашнее утро
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Оперативное совещание в администрации Уфы с новым мэром Ратмиром Мавлиевым, которое должно было начаться сегодня в 16:00, было перенесено на завтра, 16 февраля. Заседание с чиновниками откроется в 8:30. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе мэрии. Там объяснили, что «оперативку» пришлось отложить из-за совещания в правительстве республики.

Согласно ранее опубликованному анонсу, завтра в администрации башкирской столицы будут рассмотрены вопросы ситуации с коронавирусом, уборки и вывоза снега, подготовки к реконструкции арочного моста и мероприятий по случаю Дня защитников Отечества.