Мэрия Уфы показала, как будет организовано движение во время ремонта арочного моста

фото: ufacity.info

В Уфе 1 марта арочный мост через реку Белую будет закрыт на капитальный ремонт, который завершится только в 2024 году. На время реконструкции обновится организация движения транспорта на въезд и выезд из города. Мэрия опубликовала соответствующую схему.

фото: ufacity.info

В администрации пояснили, что по мосту-вставке, открытом в прошлом году, будет организовано четыре суженные полосы в сторону аэропорта. На мосту 1991 года сделают одну полосу на выезд из города и реверсивную полосу, которая по мере нагрузки будет работать по одному из направлений. Всего для машин будет доступно 10 полос.

– Особых трудностей для автомобилистов возникнуть не должно, – отметили в мэрии.

Последний раз арочный мост ремонтировался не так давно – в 2018 году. Тем не менее сейчас износ конструкции составляет 57%. Дальнейшая эксплуатация объекта чревата последствиями. Накануне стало известно, сохранится ли исторический облик этого моста после реконструкции.