Что может появиться в Уфе на месте закрывшегося гипермаркета «Карусель»

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В Уфе закрылся последний гипермаркет «Карусель», и теперь горожан волнует вопрос – а что появится на его месте? Очередной продуктовый гипермаркет или здание вовсе переделают в автосалон или откроют торговый комплекс?

Ранее в беседе с «КП-Уфа» представители гипермаркета все же решили сохранить интригу, заявив, что торговая сеть «претерпит некоторые изменения». И в первую очередь это связано с изменившимися потребностями и ожиданиями самих покупателей.

- Часть наших гипермаркетов будут переданы под управление «Перекрестку» или закрыты в связи с низкими операционными показателями, - уточнили в пресс-службе «Карусели».

Так что, скорее всего, на месте «Карусели» стоит ожидать гипермаркет «Перекресток». Во всяком случае именно так произошло после закрытия «Карусели» в ТРК «Семья» на проспекте Октября в 2020 году.

Напомним, что перед закрытием гипермаркет объявил небывалую распродажу ассортимента. Скидки достигали до 70 процентов, из-за чего на входе образовалась настоящая давка из покупателей.