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Общество1 февраля 2022 7:28

В Уфе закрывается гипермаркет «Карусель», остатки товара будут распродавать

В магазине объявили скидки до 50%
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: 2гис

фото: 2гис

Единственный в Уфе гипермаркет «Карусель» закроется 7 февраля. Об этом «КП-Уфа» сообщили на горячей линии магазина.

Гипермаркет объявил финальную распродажу до последнего чека – скидки на весь ассортимент достигнут 50%.

– Финальные скидки от текущей цены полки разбиты по дням: с 1 по 3 февраля 30%, с 4 по 6 февраля 50%, – передали в «Карусели».

Ранее в беседе с «КП-Уфа» представители гипермаркета рассказали, что торговая сеть «претерпит некоторые изменения»: «Это обусловлено изменившимися потребностями и ожиданиями покупателей. Часть наших гипермаркетов будет передано под управление «Перекрестку» или закрыто в связи с низкими операционными показателями».

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