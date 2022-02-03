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3 февраля 2022 8:45

Пустые полки и уфимцы в поисках халявы: вот что творится в «Карусели», которая распродает товары перед закрытием

Ситуация с покупками получилась неоднозначной
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Магазин распродает товары со скидкой 30% и 50%

Магазин распродает товары со скидкой 30% и 50%

Уфимцы пришли в закрывающийся магазин «Карусель», чтобы успеть купить товары со скидкой.

В федеральной сети решили закрыть последний гипермаркет в Уфе, а перед этим организовать финальную распродажу товаров. Мы говорили, что сперва скидки будут составлять 30%, а затем увеличатся до 50%. В самой компании корреспонденту «КП-Уфа» объяснили, что гипермаркет закрывают из-за «изменившихся потребностей и ожиданий покупателей».

В магазине вообще не было мяса

В магазине вообще не было мяса

Уфимец, побывавший в магазине в первый день распродаж, объяснил, что происходит внутри.

- Людей достаточно много, но не сказать, что прямо толпа. Некоторые прилавки уже пусты, но есть почти все, кроме мяса. Мне не особо понравилось. Выгоды не чувствуется по ценам, - рассказал молодой человек.

Некоторые полки магазины были пусты уже в первый день распродаж

Некоторые полки магазины были пусты уже в первый день распродаж

Также уфимец отметил, что цены на некоторые продукты во время распродажи ему показались завышенными.

- Там цены явно чуть завышены. Если брать -30% от ценника, то все равно выгодно получается, но не настолько, чтобы в гигантской очереди стоять. Примерно, как по желтым ценникам в других супермаркетах. Поэтому прямо ломиться туда смысла нет, - говорит покупатель.

Также посетитель магазина объяснил, что с полок гипермаркета полностью пропал дорогой алкоголь – и это произошло уже в первый день распродажи.

- Есть пиво, среднее вино. Но дорого алкоголя нет, будто его и не выкладывали.

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