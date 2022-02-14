Ахмадинуров покидает пост главы башкирского исполкома ЕР

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Рустем Ахмадинуров покинул пост руководителя башкирского исполкома партии «Единая Россия». Об этом сегодня, 14 февраля, он сообщил в своих соцсетях, приурочив заявление к новости о скором назначении экс-мэра Нефтекамска главой администрации Уфы.

– Большой кадровый день решил оставить исполком партии и уйти в преддверии республиканской конференции ЕР в отпуск с последующей отставкой, – написал Ахмадинуров.

Напомним, о возможной отставке главы башкирского отделения «Единой России» стало известно еще на прошлой неделе. Своим вероятным преемником Ахмадинуров называл замглавы администрации Октябрьского района Уфы Руслана Насретдинова.