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Общество14 февраля 2022 11:53

Ахмадинуров покидает пост главы башкирского исполкома ЕР

Он уходит в отпуск с последующей отставкой
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Рустем Ахмадинуров покинул пост руководителя башкирского исполкома партии «Единая Россия». Об этом сегодня, 14 февраля, он сообщил в своих соцсетях, приурочив заявление к новости о скором назначении экс-мэра Нефтекамска главой администрации Уфы.

– Большой кадровый день решил оставить исполком партии и уйти в преддверии республиканской конференции ЕР в отпуск с последующей отставкой, – написал Ахмадинуров.

Напомним, о возможной отставке главы башкирского отделения «Единой России» стало известно еще на прошлой неделе. Своим вероятным преемником Ахмадинуров называл замглавы администрации Октябрьского района Уфы Руслана Насретдинова.