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Общество11 февраля 2022 13:43

Ахмадинуров не исключил свою отставку с поста главы башкирского отделения «Единой России»

Решение может быть принято уже в начале марта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Glavarb.ru

фото: Glavarb.ru

Рустем Ахмадинуров может покинуть пост руководителя башкирского исполкома партии «Единая Россия». В беседе с «Ъ-Уфа» он не исключил возможность отставки, которая может случиться уже в начале марта – на партийной конференции.

– Все возможно. – сказал Ахмадинуров. – Выборы в прошлом году мы провели, новые будут еще не скоро. Более того, наверное, и время уже пришло [для отставки].

Своим вероятным преемником Рустем Ахмадинуров назвал замглавы администрации Октябрьского района Уфы Руслана Насретдинова. На данный момент последний занимает пост замруководителя исполкома «единороссов» в Башкирии.