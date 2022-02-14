Ратмир Мавлиев из Нефтекамска может стать новым ио мэра Уфы

Ратмир Мавлиев - сын известного в Нефтекамске бизнесмена Рафила Мавлиева. Фото: facebook.com/ratmir.mavliev

Мэр Нефтекамска, 32-летний Ратмир Мавлиев, покинул свой пост. Отставку самого молодого градоначальника Башкирии принял местный Горсовет в минувшие выходные.

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что Ратмир Мавлиев перебрался на работу в мэрию Уфы. Ранее некоторые республиканские СМИ прочили ему должность и.о. мэра башкирской столицы. Ссылаясь на собственные источники, они утверждали, что вопрос с отставкой действующего сити-менеджера Уфы Сергея Грекова уже решен и в ближайшее время об этом объявят официальной. Кроме того, накануне появилась информация об отставке первого вице-мэра Марата Гайфуллина.

О том, что Мавлиев может стать мэром Уфы во время оперативного совещания рассказал Радий Хабиров.

Ратмир Мавлиев родился в Нефтекамске в августе 1989 года. По данным официальной биографии, вплоть до 2015 года он занимался бизнесом в сфере рекламы, недвижимости и торговли автомобилями. Позднее Мавлиев перешел на госслужбу и на некоторое время занял пост и.о. руководителя исполкома Ютазинского района в соседнем Татарстане. Затем стал советником главы уже другого, Альметьевского района Татарстана.

В марте 2019 года Ратмир Мавлиев был назначен на пост мэра Нефтекамска. В мае 2021 года был проведен конкурс на кресло градоначальника Нефтекамска, который вновь выиграл Мавлиев.