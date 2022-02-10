Прокуратура Башкирии подтвердила нарушения прав медиков «скорой», объявивших «итальянскую забастовку»

Уволенные сотрудники скорой помощи обратились в суд с требованием восстановиться на работе и взыскать моральную компенсацию Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Башкирии подтвердила нарушения прав медиков отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ, объявивших «итальянскую забастовку». Соответствующая информация появилась на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура установила в больнице следующие нарушения: неукомплектованные выездные бригады, ненадлежащее обеспечение средствами индивидуальной защиты, привлечении к сверхурочной работе без письменного согласия, неполное начислении выплат диспетчерам и незаконное увольнении троих фельдшеров. О противоречащих праву увольнениям сотрудников «скорой» сегодня более подробно сообщила Гострудинспекция республики.

Межрайонная прокуратура внесла представление главврачу Ишимбайской ЦРБ. Надзорное ведомство также помогло уволенным сотрудникам обратиться в суд с требованием восстановиться на работе и взыскать моральную компенсацию.

Напомним, сотрудники отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ 4 февраля начали «итальянскую забастовку», согласно которой медики будут работать исключительно в соответствии с трудовым законодательством.