Сотрудники скорой помощи Ишимбайской ЦРБ уведомили о начале итальянской забастовки

Медики пригрозили начать забастовку с 4 февраля, если их требования не будут выполнены

В Башкирии сотрудники скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы требуют доукомплектовать выездные бригады и повысить объем выплат за сверхурочную работу. В противном случае коллектив грозится с 4 февраля начать итальянскую забастовку. Соответствующее уведомление руководству медучреждения было подано 18 января. Об этом сообщил координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов.

Формат итальянской забастовки предусматривает выход на работу с максимальным соблюдением норм трудового законодательства – в данном случае работники намерены написать отказ от выездов в неукомплектованных бригадах скорой помощи

Орлов опубликовал четыре основных требования работников скорой помощи Ишимбайской ЦРБ:

1. Укомплектование всех бригад скорой медицинской помощи Ишимбайской ЦРБ в соответствии с ведомственным Приказом Минздрава, то есть двумя медработниками, тогда как по настоящее время в бригадах скорой помощи находился один медработник;

2. До момента укомплектования бригад скорой помощи, установить доплату за увеличенный объём работы в размере 100% от оклада;

3. Вернуть 100% размер компенсационной доплаты за работу в ночное время;

4. Увеличить количество бригад скорой помощи на линии в соответствии с нормативом, установленным Приказом Минздрава РФ.

– Наши товарищи требуют прекратить прикрывать имеющиеся в больнице пробелы за счёт сверхэксплуатации их труда, вынуждая низкими зарплатами брать т.н. «подработки», смены сверх основных ставок для того, чтобы зарплата достигала хоть каких-то человеческих значений, – пояснил Орлов в своих соцсетях.

Правозащитник заключил, что требования работник не являются чрезмерными – «это попытка добиться того, что и так уже […] должно быть обеспечено.

В пресс-релизе «Действия» сказано, что по состоянию на 18 января в Ишимбае 10 ставок выездных врачей скорой помощи занимают три сотрудника, 59,25 ставок выездных фельдшеров – 31 человек, в постах в Петровском 4,5 ставки приходятся на двух работников, в Макарово 4,5 ставки – на трех.