Гострудинспекция признала незаконными увольнения трех сотрудников «скорой» Ишимбайской ЦРБ

Гострудинспекция заступилась за уволенных медиков скорой помощи Ишимбайской ЦРБ Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Гострудинспекция Башкирии признала незаконными увольнения трех сотрудников отделения скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы и потребовала вернуть их на работу. Соответствующее сообщение 10 февраля появилось на сайте надзорного ведомства.

Ранее «КП-Уфа» писала, что 5 февраля фельдшеров Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову уволили за то, что они не вышли на работу в свой выходной, хотя никакого приказа об этом они не видели, потому что его отослали им по бумажной почте. Рамиля Разяпова отстранили от должности из-за того, что он якобы выезжал на вызов без дефибриллятора, однако при себе у него был портативный вариант устройства.

После этого Гострудинспекция провела внеплановую документарную проверку в Ишимбайской ЦРБ.

Сначала в ведомстве разъяснили ситуацию с Высогорец и Абдрахмановой. Одна должна была отдыхать 5 февраля, у другой планировался выход в ночную смену. 4 февраля главврач больницы утвердил дополнительный график, с которым сотрудники не ознакомились. Согласно поправкам, смена обеих работниц установлена на 5 февраля с 9:00 до 21:00.

– При проверке работодателем представлены письма в адрес фельдшеров о необходимости явки на работу, отправленные почтовой связью вечером 4 февраля, факт вручения адресатам отсутствует. При этом на следующий день составлены акты об отсутствии фельдшеров на рабочем месте, и той же датой (5 февраля) работодателем изданы приказы о расторжении трудовых договоров, – передали в ГТИ. – Сделано это с нарушением порядка привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

Разяпова с отсутствующим в машине «скорой» дефибриллятором и не работающими облучателем и электрокардиографом так же уволили незаконно. Формальным поводом для отстранения его от должности стало «совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему». Эта статья увольнения, как выяснилось, применима только к тем сотрудникам, которые материально ответственны – фельдшеры в эту категорию не входят.

– Таким образом, все три приказа о прекращении трудовых отношений по инициативе работодателя признаны Гострудинспекцией неправомерными, увольнение работников при таких обстоятельствах – незаконным, – заявили в Гострудинспекции.

Ишимбайской ЦРБ выданы предписания об отмене приказов об увольнении. По словам начальницы надзорного ведомства Татьяны Астрелиной, больнице придется ответить за использование неисправного медицинского оборудования – тех самых неработающих облучателя и электрокардиографа, которые стали поводом для увольнения Разяпова. Материалы об этом переданы в Росздравнадзор.

Напомним, сотрудники отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ 4 февраля начали «итальянскую забастовку», согласно которой медики будут работать исключительно в соответствии с трудовым законодательством. Накануне стало известно, что еще три специалиста «скорой» уволились по собственному желанию.