Из «скорой» Ишимбайской ЦРБ уволились еще три медика

С начала «итальянской забастовки» скорая помощь Ишимбайской ЦРБ лишилась шестерых сотрудников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из объявившего «итальянскую забастовку» отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ Башкирии уволились еще три медика. Информацию «КП-Уфа» в четверг, 10 февраля, подтвердило министерство здравоохранения республики и фельдшер Рамиль Разяпов, которого уволили по приказу главврача пять дней назад.

– Да, они уволились по собственному желанию. Каких-либо требований от них не поступало, решение их добровольное, конкретно к забастовке имеет отношение. – передала пресс-секретарь Минздрава Софья Алешина.

Координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов уточнил, что 8 февраля должности покинули два фельдшера, а 9 февраля - врач.

Напомним, 5 февраля были уволены трое фельдшеров ишимбайской больницы – все они участвовали в «итальянской забастовке», объявленной днем ранее. Коллектив «скорой» заявил, что отказывается от работы свыше основной ставки. Медики требуют укомплектовать выездные бригады и повысить объем выплат за сверхурочную работу.