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Общество6 февраля 2022 13:29

В Ишимбайской больнице уволили трех фельдшеров, участвовавших в «итальянской забастовке»

Профсоюз медиков намерен добиваться их восстановления на работе через суд
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Профсоюз медиков намерен обратиться в следственный комитет

Профсоюз медиков намерен обратиться в следственный комитет

Накануне в Ишимбайской ЦРБ уволили трех фельдшеров скорой помощи, ранее участвовавших в «итальянской забастовке» против переработок медиков. Как сообщают в профсоюзе «Действие», фельдшеров уволили по надуманным причинам. Например, Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову уволили за то, что они не вышли на работу в свой выходной. Сами фельдшеры утверждают, что никакого приказа о выходе на работу они не видели, потому что его отослали им по почте в бумажном виде. А вот Рамиля Резяпова уволили за то, что он якобы выезжал на вызов без дефибриллятора. Фельдшер пытался объяснить, что у него при себе был портативный дефибриллятор, так как стационарный остался в процедурном кабинете на зарядке, но никакие объяснения не помогли.

Как сообщил лидер профсоюза «Действие» Андрей Коновал, все три фельдшера все равно будут восстановлены на работе или в суде, или в досудебном порядке. А в отношении главного врача, подписавшего приказ об увольнении медиков, профсоюз направит заявление в следственный комитет республики.