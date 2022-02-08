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Общество8 февраля 2022 11:07

По Уфе начал ездить электробус

Он вышел на троллейбусный маршрут №2
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
фото: Илья Шильников

фото: Илья Шильников

Сегодня, 8 февраля, на линию пассажирских перевозок в Уфе впервые в тестовом режиме вышел электробус «КАМАЗ». Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба предприятия.

Транспорт курсирует по маршруту троллейбуса №2 («Бульвар Славы – Телецентр»). Протяженность рейса составляет 27 километров. Предполагается, что за смену машина совершит 6-7 кругов.

фото: vk.com/ufa_elektro

фото: vk.com/ufa_elektro

Машина будет перевозить пассажиров на протяжении двух месяцев. Стоимость проезда на нем составляет столько же, сколько на трамваях и троллейбусах: 22 рубля наличным расчетом и банковском картой, 18 рублей – по единой транспортной карте «Алга». По окончании тест-драйва Управление инфраструктурой транспорта Уфы даст экспертную оценку эксплуатации электробуса.

https://vk.com/ufa_elektro

https://vk.com/ufa_elektro

Напомним, о том, что по Уфе будет ездить электробус, стало известно в декабре 2021 года. Об этом сказал мэр Сергей Греков. В автопарк башкирской столицы транспорт поступил в конце января.