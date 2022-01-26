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Общество26 января 2022 3:23

В Уфе протестируют уникальный троллейбус, которому не нужны провода

На маршруты он выйдет после установки в столице зарядных станций
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В настоящее время он находится в троллейбусном депо №1

В настоящее время он находится в троллейбусном депо №1

В столице Башкирии испытают электробус КамАЗ-6282, который может передвигаться без контактной линии, автономно.

В настоящее время он находится в троллейбусном депо №1. На маршруты №13 или №16 он выйдет после четырехмесячных испытаний и установки в городе зарядных станций.

Бесконтактный троллейбус «Гражданин» протестируют и в Новосибирске. Транспорт выпускается Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом с 2020 года. Он с низким уровнем пола, выполнен на базе кузова МАЗ-203. На нем установлено тяговое и вспомогательное оборудование производства новосибирских предприятий.