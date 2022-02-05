В Башкирии от COVID-19 привились более 2 тыс. детей от 12 до 17 лет

Подростки от 12 до 17 лет прививаются вакциной "Спутник М" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии по состоянию на 5 февраля от коронавируса препаратом «Спутник М» вакцинировались 2 163 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

Полностью вакцинировались от COVID-19 в республике более 2,22 млн жителей. Для достижения коллективного иммунитета Башкирии необходимо привить как минимум 2,48 млн человек.

Напомним, вакцина для детей «Спутник М» поступила в регион на прошлой неделе. Ранее местный Минздрав спрогнозировал, что 6 февраля запасы препарата иссякнут. Дата новой поставки пока неизвестна.