В Башкирии начинают делать прививку от коронавируса детям. В Минздраве ответили на вопросы о вакцине Спутник М

Вакцина для детей также будет вводиться в 2 этапа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в региональном Минздраве прошел еженедельный брифинг, посвященный развитию ситуации с коронавирусной эпидемии. В ходе брифинга представители Минздрава и Роспотребнадзора ответили на ряд важных вопросов о вакцинации детей, будет ли она добровольной и где будет проводиться и др.

«СПУТНИК-М»: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Накануне вечером в Башкирию прибыли первая партия антиковидной вакцины для детей «Спутник М» в размере 2800 доз. Сейчас они распределяются по пунктам вакцинации в районах и медорганизациях. В Башкирии начинают делать прививку от коронавируса детям.

- Основой для «Спутника М» является наша вакцина, которая пользуется популярностью, «ГамКовидВак». Это облегченный пятикратно разведенный вариант взрослой вакцины. Эта концентрация прошла необходимые клинические испытания и позволяет достичь стойкого иммунитета у подростков от 12 до 18 лет. Вакцина двухкомпонентная и будет вводиться в 2 этапа, - рассказал Максим Забелин.

Также в ведомстве здравоохранения ответили на важный вопрос, волнующий всех жителей республики: будет ли прививка добровольной, и кто принимает насчет нее решение – родители или школьные учителя?

- Прививка от коронавируса для детей в Башкирии будет абсолютно добровольная. Для детей от 12 до 15 лет потребуется обязательное наличие письменного информированного согласия от родителей. Для подростков в возрасте от 15 лет достаточно будет их собственного информированного согласия. Все в соответствии с нашим существующим законодательством, - подчеркнул Забелин.

Вакцинация будет проводится в детских поликлиниках. Позже при увеличении количества поставок и желающих вакцинироваться, привиться можно будет в школах и в мобильных пунктах вакцинации.

Кстати, карантин после прививки будет вовсе необязателен. Достаточно носить защитную маску, избегать мест массового скопления людей, временно ограничить все контакты, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком.

СРЕДИ ДЕТЕЙ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ ПОДРОСТКИ ОТ 15 ДО 17 ЛЕТ

Важность вакцинации детей и подростков от коронавируса в Башкирии отметили и в региональном Роспотребнадзоре, тем более что сейчас в республике отмечается большой рост заболеваемости не только ковидом, но и гриппом и ОРВИ. Так по сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось на 56,2 процента, 30 процентов из которых – дети. Также на 16,6 процентов увеличилось и число госпитализаций. В особой группе риска – подростки с диабетом, избыточной массой тела, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Среди заболевших чаще всего это подростки от 15 до 17 лет, если говорить о взрослых – то от 30 до 49 лет. В этих группах сейчас активно идет рост заболеваемости, в основном, в бессимптомной или легкой форме. Во многом – это последствия несоблюдения социальных ограничений и мер профилактики, которые рекомендует Роспотребнадзор и Минздрав, - подчеркнула главный санитарный врач республики Анна Казак.

Также глава регионального Роспотребнадзора отметила, что в связи со сложившейся ситуацией, вопрос детской вакцинации должен обсуждаться в «положительном ключе». При этом родители должны оценивать все риски и принимать взвешенное обдуманное решение, основываясь на только на официальных данных, отметая недостоверную информацию.

ОМИКРОН ИЛИ ДЕЛЬТА? БЕЗ РАЗНИЦЫ

Отдельно Казак подчеркнула, что жителям республики совершенно не нужно беспокоиться и выяснять, каким именно штаммом, омикроном или дельтой, они болеют. Это, скорее, нужно Роспотребнадзору и Минздраву, чтобы оценить течение эпидемии и эффективность профилактических мер. Что касается выявления, лечения, профилактики осложнений – то они одинаковы для всех штаммов.