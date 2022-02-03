В Башкирии к концу недели закончится детская вакцина от COVID «Спутник М»

В Башкирии к концу недели израсходуются все 2,8 тыс. доз детской вакцины от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии к концу текущей недели, 5-6 февраля, закончится запас детской вакцины от COVID-19 «Спутник М». Об этом на брифинге в мэрии Уфы 3 февраля сообщил замминистра здравоохранения республики Игорь Засядкин.

– В республику поступило 2 880 доз вакцины «Спутник М». Они были распределены по детским поликлиникам. На город Уфу выделено 540 доз. Большая часть из них [более 400 доз - прим. «КП-Уфа»] уже провакцинирована. Я думаю, к концу недели все дозы, которые были выделены республике, будут использованы, – отметил чиновник.

Он добавил, что побочных реакций на вакцину у подростков нет, если не считать кратковременного повышения температуры. У Минздрава республики нет данных о том, когда в регион поступит новая партия прививок для детей 12-17 лет.