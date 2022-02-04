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Общество4 февраля 2022 10:53

Уфимец нашел идеально очищенный от снега двор. Вот как он выглядит

Площадь перед Домом республики очищают почти до асфальта
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Уфимец нашел самое чистое от снега место Уфы Фото: https://www.instagram.com/puzin_life/

Уфимец нашел самое чистое от снега место Уфы Фото: https://www.instagram.com/puzin_life/

Уфимец Игорь Пузин показал, как выглядит самая очищенная от снега площадка в Уфе.

В последние дни на Башкирию обрушились снегопады. И вновь уфимцам стало очень трудно перемещаться по городу – как пешком, так и на машине. Даже простая поездка в магазин или больницу сопровождается как минимум сложной ездой в снежной каше. Особо «везучим» или неопытным водителям приходится откапывать автомобили или просить помощи у владельцев внедорожников.

Впрочем, такая ситуация складывается не по всему городу. Блогер и курьер Игорь Пузин показал, как выглядит площадка перед уфимским Белым домом. Оказалось, что в конце рабочего обитель чиновников республики очищена чуть ли не до асфальта.

У Дома республики почти нет снега

У Дома республики почти нет снега

- Возле этой красоты асфальт. Прежде, чем чистить Белый дом, очистите город. Сюда же все равно на «Крузаках» (внедорожник «Toyota Land Cruiser» - Ред.) приезжают. Зачем здесь чистота, если люди страдают, - возмущается уфимец, которому целый день приходится ездить по дорогам столицы.

Также Игорь отметил, что ранее его обвиняли в «купленности властями».

- Говорили, что я проплачен, когда я говорил «Зима, снег – это нормально». Но это – ненормально, - говорит блогер, указывая рукой на очищенную площадку перед Домом республики на Тукаева.

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