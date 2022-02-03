В Уфе этой ночью для уборки снега будет задействовано 171 единица коммунальной техники

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В ночь 3 на 4 февраля в Уфе городские службы планируют задействовать для уборки снега 171 единицу коммунальной техники. Об этом сегодня рассказала пресс-служба администрации башкирской столицы.

В городе прогнозируются ухудшение погодных условий и обильные снегопады, и потому для предотвращения образования накатов и гололеда спецтехника колоннами пройдет по дорогам Уфы. Также мосты, путепроводы, подъемы, спуски и аварийно-опасные участки будут посыпаны противогололедными материалами.

– В первую очередь снег убирают с проезжих частей на центральных улицах, где большой пассажиропоток, а также пешеходных переходах, остановках транспорта и тротуарах. Далее службы переходят на уборку второстепенных улиц, – отметила пресс-служба уфимской мэрии.