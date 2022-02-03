Арбитраж Башкирии отказался возвращать перевозчику Искалину автобусные маршруты №272 и №298

Арбитражный суд Башкирии отказал Искалину в удовлетворении ходатайства об отмене приостановки маршрутов №298 и №272

Арбитражный суд Башкирии отказался возвращать частному перевозчику Виктору Искалину свидетельства на автобусные маршруты №272 и №298 в Уфе. Ранее предприниматель подал ходатайством с требованием отменить решение о приостановке своих рейсов, которое было принято в рамках обеспечительных мер по иску мэрии.

– В удовлетворении ходатайства индивидуального предпринимателя […] об отмене обеспечительных мер, принятых определением от 27 декабря 2021 года – отказать, – следует из определения в картотеке дел регионального Арбитража.

Напомним, мэрия Уфы в судебном порядке пытается полностью прекратить действие свидетельств Искалина на осуществление пассажирских перевозок в Уфе. Поводом для иска стали нарушения ПДД, выявленные сотрудниками Ространснадзора, УГИБДД и Управления транспорта и связи администрации. Сам перевозчик в своем ходатайстве назвал определение о приостановке работы своих маршрутов «незаконным» и «необоснованным».