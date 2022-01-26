Частный перевозчик Искалин оспаривает приостановку работы маршрутов №272 и №298 в Уфе

Искалин пытается оспорить приостановку работы своих автобусных маршрутов

Уфимский частный перевозчик Виктор Искалин подал ходатайство в Арбитражный суд Башкирии с требованием отменить решение по приостановке работы автобусных маршрутов №272 и №298. Действие свидетельств по этим рейсам было заморожено 28 декабря в рамках обеспечительных мер по иску мэрии Уфы к предпринимателю. Поводом для такого решения стали «нарушения, выявленные сотрудниками Ространснадзора, УГИБДД и Управления транспорта и связи администрации».

Ходатайство «КП-Уфа» предоставила руководитель Ассоциации пассажирских перевозчиков города Наталья Тептерева. В документе Искалин назвал определение о приостановке работы маршрутов «незаконным» и «необоснованным». Перевозчик в доводах указывает, что узнал об иске мэрии к себе «из средств массовой информации», когда к нему за комментарием обратились журналисты.

– Всему этому предшествовал открытый в медийном пространстве, спровоцированный Управлением транспорта и связи администрации Уфы, конфликт между органами власти и предпринимателем, – пишет Искалин в ходатайстве, добавляя, что он «не получил ни исковое заявление, ни документов, в которых бы указывались претензии» к нему.

Предприниматель также заявляет, что водители маршрутов №272 и №298 не совершали нарушений ПДД, которые повлекли бы причинение тяжкого здоровья пассажиру либо его смерти. По словам перевозчика, 100 его работников после приостановки работы двух рейсов уволились перед новогодними праздниками «по собственному желанию», а жители Уфы «остались без транспортного сообщения по самым важным маршрутам».