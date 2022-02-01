Сергей Греков пообещал решить проблему очередей в уфимских поликлиниках

Мэр Уфы Сергей Греков пообещал, что проблема решится, поскольку режим работы поликлиник продлевается.

На оперативном совещании в администрации Уфы сегодня, 1 февраля, обсудили проблему огромных очередей в поликлиниках. Люди с симптомами ОРВИ проводят в них по несколько часов, чтобы сдать ПЦР-тест или открыть больничный.

Мэр Уфы Сергей Греков пообещал, что проблема решится, поскольку режим работы поликлиник продлевается.

- В поликлиники направлены волонтеры, сотрудники администраций районов и центра общественной безопасности для организационной помощи. Доводим информацию до жителей о том, что для сдачи ПЦР и на прием можно приходить в течение всего дня, - сказал Грековю

Он отметил, что очередей утром стало меньше.

- Надеемся, что в течение этой недели до каждого жителя дойдет информация о продлении режима работы поликлиник и посещения удастся распределить равномерно в течение дня, - подытожил мэр.