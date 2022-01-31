Фото: Рустем Ахунов

С 1 марта 2022 года старый арочный мост через реку Белая закрывается на длительный ремонт. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии заявил глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что мост построили уже очень давно, в 1956 году, и теперь он находится в «сложном» состоянии. Ремонт и реконструкция сооружения продлится достаточно долго – порядка 30 месяцев.

- Благодаря тому, что мы сделали вставку, у нас появились еще три полосы. Но по факту мы сделаем четыре полосы. Жители практически не должны почувствовать каких-то особых проблем с этим. Но наша задача сейчас, так как мы не раз на это натыкались, что мы людям не объясняем, что с 1 марта мост будет закрывается и начинается столпотворение. Я прошу город Уфу, Минтранс и информационный блок каждый день четко людям объяснять, - подчеркнул Радий Хабиров.