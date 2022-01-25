Имущество бывшего замначальника МРЭО ГИБДД Башкирии на 10 млн рублей передано государству

Известно, что на протяжении нескольких лет он и его коллеги выдавали водительские права без фактической сдачи необходимых экзаменов за вознаграждения.

Сегодня, 25 января, стало известно, что часть имущества экс-заместителя начальника МРЭО ГИБДД МВД по РБ Айдара Гиндуллина обращена в пользу государства. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, он и другие ответчики, на которых оформлялось имущество, не смогли доказать, на какие денежные средства были куплены автомобили и недвижимость.

Таким образом, трехкомнатная квартира в Уфе и девять автомобилей, среди которых «Тойота Рав 4» и «Киа Соренто Прайм» обращены в пользу государства. Общая стоимость имущества составила более 10 млн рублей. Также с бывшего стражи порядка взыскали стоимость ранее реализованных 14 автомобилей в размере 4,3 млн руб.

Напомним, что в отношении Гиндуллина расследуется дело о получении взяток. Он являлся подчиненным «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова. Сам Айдар Гиндуллин и еще четверо его подчиненных в марте 2021 засветились в громком скандале – их задержали по подозрению в получении взяток. Известно, что на протяжении нескольких лет они выдавали водительские права без фактической сдачи необходимых экзаменов за вознаграждения.