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Происшествия25 января 2022 14:22

Имущество бывшего замначальника МРЭО ГИБДД Башкирии на 10 млн рублей передано государству

В отношении экс-полицейского расследуется дело о получении взяток
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Известно, что на протяжении нескольких лет он и его коллеги выдавали водительские права без фактической сдачи необходимых экзаменов за вознаграждения.

Известно, что на протяжении нескольких лет он и его коллеги выдавали водительские права без фактической сдачи необходимых экзаменов за вознаграждения.

Сегодня, 25 января, стало известно, что часть имущества экс-заместителя начальника МРЭО ГИБДД МВД по РБ Айдара Гиндуллина обращена в пользу государства. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, он и другие ответчики, на которых оформлялось имущество, не смогли доказать, на какие денежные средства были куплены автомобили и недвижимость.

Таким образом, трехкомнатная квартира в Уфе и девять автомобилей, среди которых «Тойота Рав 4» и «Киа Соренто Прайм» обращены в пользу государства. Общая стоимость имущества составила более 10 млн рублей. Также с бывшего стражи порядка взыскали стоимость ранее реализованных 14 автомобилей в размере 4,3 млн руб.

Напомним, что в отношении Гиндуллина расследуется дело о получении взяток. Он являлся подчиненным «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова. Сам Айдар Гиндуллин и еще четверо его подчиненных в марте 2021 засветились в громком скандале – их задержали по подозрению в получении взяток. Известно, что на протяжении нескольких лет они выдавали водительские права без фактической сдачи необходимых экзаменов за вознаграждения.