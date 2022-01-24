Элвин Грей заподозрил СМИ в сплетнях и признался, что все еще не закрыл долги по «Яны Мон»

фото: instagram.com // elvin_grey_music

Популярный башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, высказался о слухах вокруг музыкального конкурса «Яны Мон», который получил 30 млн рублей в виде гранта главы республики Радия Хабирова. По словам исполнителя, «некоторые СМИ сейчас досконально изучают реализацию проекта и ищут «жареные факты и скандалы».

– Действительно, проект получил грантовую поддержку. […] Эти деньги были полностью потрачены на реализацию проекта и по ним сданы все отчеты в Фонд содействия гражданскому обществу. Информация о том, что эти деньги пошли в мой личный карман является либо «уткой» недобросовестных СМИ, либо элементарной сплетней, которых очень много в мире эстрады. – написал Юльякшин в своем инстаграме.

Радик отметил, что участвовал в проекте в качестве сопродюсера и спонсора. Он лично профинансировал часть расходов. Исполнитель признался, что организаторы конкурса– в том числе и он – не вписались в изначальные расходы, и на софинансирование пришлось привлечь еще 30 млн рублей. Бюджет «Яны Мон» таким образом увеличился до 60 млн.

По словам Грея, у него возникли долги перед теми, кто участвовал в проекте. «Как инициатор и спонсор [...], по мере поступления денежных средств гастрольной деятельности», Юльякшин выплачивает деньги и закрывает долги. Он пообещал никого не оставить без оплаты. «Мне никогда не была безразлична моя репутация в мире шоу-бизнеса. Все, кто со мной работал […] знают, что наша команда всегда выполняет принятые на себя обязательства», заключил Элвин Грей.

Ранее «КП-Уфа» писала, что проект «Яны Мон» назвали переделкой татарской «фабрики звезд».