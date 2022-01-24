Завотделением ишимбайской «скорой», объявившей об «итальянской забастовке», переведен в фельдшеры

Медики Ишимбайской ЦРБ все равно намерены начать «итальянскую забастовку» 4 февраля

Рамиля Разяпова, ранее исполняющего обязанности заведующего скорой помощи Ишимбайской ЦРБ, сняли с должности и перевели в фельдшеры. На прошлой неделе коллектив специалиста объявил об «итальянской забастовке» из-за недоукомплектованных выездных бригад и низкой платы за сверхурочную работу. Информацию о кадровом решении «КП-Уфа» подтвердили как в Минздраве республики, так и сам Разяпов.

– Рамиль Резяпов был назначен временно исполняющим обязанности заведующего отделением скорой медицинской помощи в связи с уходом и переездом в другой регион прошлого сотрудника. На данный момент Рамиль Резяпов остаётся также на должности фельдшера СМП, как и был ранее. [Кадровое решение связано] с тем, что постоянный сотрудник на должность нашелся. Отделение сейчас возглавляет начмед, – передала пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.

В прошлую пятницу, 21 января, с недовольным коллективом «скорой» Ишимбайской ЦРБ встретились чиновники из районной администрации и замминистра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова. Как отметили в ведомстве, они «заслушали вопросы, комментарии и предложения сотрудников СМП», и соответствующая комиссия взяла к рассмотрению «все замечания и обозначенные проблемы […] для дальнейшей проработки, проверки и поиска возможного компромиссного решения».

Разяпов в беседе с «КП-Уфа» рассказал, что коллективу не было дано никаких гарантий и предложений: «Как будто разговаривали, как будто записали требования. Просили, чтобы с «итальянкой» [«итальянской забастовкой»] повременили. Так как никаких конкретных решений принято не было, отменять забастовку мы не стали». С конкретной инициативой во время встречи выступил разве что глава Ишимбайского района Азат Ишемгулов: он пообещал медикам поставить бойлерную душевую для горячей воды и индивидуальные шкафчики.

Рамиль Разяпов не видит ничего плохого в том, что его перевели с должности и.о. завотделением обратно в фельдшеры: «На должность по согласованию с главврачом меня выбрал сам коллектив. После Нового года я уже не хотел исполнять обязанности, но из-за того, что нет никого, я остался. Приказ [о нахождении в должности] был до 31 марта. Сегодня, когда я пришел на работу, меня уведомили о переводе в фельдшеры. Домой уходить не стал – остался на смене».

Напомним, коллектив скорой помощи Ишимбайской ЦРБ намерен начать «итальянскую забастовку» с 4 февраля. Начиная с этого дня, медики намерены написать отказ от выездов в неукомплектованных бригадах скорой помощи.