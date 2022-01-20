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Общество20 января 2022 8:21

Замминистра здравоохранения Башкирии встретится с медиками, объявившими итальянскую забастовку

Сотрудники скорой помощи требуют доукомплектовать выездные бригады и увеличить объем доплат за сверхурочную работу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Чиновница встретится с рабочим коллективом завтра, 21 января

Чиновница встретится с рабочим коллективом завтра, 21 января

Замминистра здравоохранения Башкирии Гульнара Зиннурова и председатель республиканского профсоюза медиков Рауль Халфин встретятся с сотрудниками скорой помощи Ишимбайской ЦРБ, которые анонсировали итальянскую забастовку. Выезд в медучреждение запланирован назавтра, 21 января. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Там отметили, что Зиннурова и Халфин обсудят с трудовым коллективом рабочие вопросы.

Напомним, сотрудники Ишимбайской центральной районной больницы заявили, что с 4 февраля откажутся от выездов в неукомплектованных бригадах скорой помощи, если не будут приняты меры по пополнению штата и увеличению доплат за сверхурочную работу.