Замминистра здравоохранения Башкирии встретится с медиками, объявившими итальянскую забастовку

Чиновница встретится с рабочим коллективом завтра, 21 января

Замминистра здравоохранения Башкирии Гульнара Зиннурова и председатель республиканского профсоюза медиков Рауль Халфин встретятся с сотрудниками скорой помощи Ишимбайской ЦРБ, которые анонсировали итальянскую забастовку. Выезд в медучреждение запланирован назавтра, 21 января. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Там отметили, что Зиннурова и Халфин обсудят с трудовым коллективом рабочие вопросы.

Напомним, сотрудники Ишимбайской центральной районной больницы заявили, что с 4 февраля откажутся от выездов в неукомплектованных бригадах скорой помощи, если не будут приняты меры по пополнению штата и увеличению доплат за сверхурочную работу.