«Лишние килограммы присутствуют»: певица Асаева сделала первое после родов откровенное признание

Гульназ Асаева задумалась о похудении

Певица Гульназ Асаева заявила, что пополнела после родов и хочет похудеть.

Из-за сложностей проведения концертов в эпоху коронавируса Асаева и ее супруг Вильдан начали заниматься сетевым бизнесом. В ассортименте товаров, в том числе, есть и добавки для похудения. Накануне Гульназ Асаева заявила, что будет принимать их для того, чтобы сбросить лишний вес после родов. Она намерена участвовать в специальном марафоне по похудению.

- Лишние килограммы присутствуют. Мне нужно подкорректировать фигуру. Результаты будут шикарные, отвечаю!

Напомним, что в октябре певица и ее муж стали родителями дочери Дины. Несмотря на пополнение в семье они продолжают работать, а 18 января Гульназ выпустила новую песню – Шомырт.