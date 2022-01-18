Фото: asaeva_official

Певица башкиро-татарской эстрады Гульназ Асаева выпустила первую песню после рождения ребенка. Трек был выпущен сегодня, 17 января, когда малышу исполнилось три месяца.

Композиция называется «Шомырт» («Черемуха»). Она посвящена черноглазому романтическому герою, который подкараулил Гульназ у черемухи и внезапно признался ей в любви. Певица описывает свои эмоциональные переживания и возникшее головокружение.

Напомним, Гульназ Асаева и ее супруг Вилли стали родителями 17 октября 2021 года. Артистка призналась, что после рождения ребенка она столкнулась с послеродовой депрессией.