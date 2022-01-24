В Башкирии вынесли приговор сыну депутата, который на BMW сбил подростка

На фото - 20-летний Герман Ханмурзин, сбивший подростка за рулем BMW

В башкирском городе Салавате вынесли приговор 20-летнему Герману Ханмурзину – сыну местного депутата, который за рулем BMW сбил подростка. Молодого человека судили по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Ранее «КП-Уфа» писала, что ДТП произошло в ночь с 9 на 10 мая на пешеходном переходе улицы Островского. Ханмурзин, управляя иномаркой, совершил наезд на 17-летнего подростка, когда тот возвращался домой после праздничного салюта. Суд установил, что виновник аварии превысил скорость и проехал на «красный» сигнал светофора. Подросток в результате инцидента получил тяжкий вред здоровью. Его госпитализировали с многочисленными травмами. Почти месяц юноша находился в коме.

фото с места ДТП // СК РБ

Ханмурзин не признал вину в преступлении. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и лишил прав на полтора года.