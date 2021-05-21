Судья определил судьбу спортсмена-мажора из Башкирии, который сбил 17-летнего парня в День победы

Герман Ханмурзин - известный в России спидвеист, поэтому что такое гонки - знает не понаслышке. Фото: соцсети

В Башкирии следователи продолжают разбираться в резонансном ДТП, произошедшем в ночь с 9 на 10 мая в Салавате. Напомним, там 19-летний сын местного депутата на «БМВ» сбил 17-летнего подростка, возвращающегося домой после салюта. Парень сильно ударился головой и впал в кому: его состояние до сих пор остается тяжелым.

Пока за жизнь Вильдана Д. борются врачи, между его семьей и семьей виновника аварии началось противостояние. Каждый в интервью журналистам настаивает на собственной точке зрения на происходящее, обвиняя друг друга в «пиаре и хайпе». «КП-Уфа» попыталась разобраться в этой запутанной истории

«ОТ УДАРА ОТЛЕТЕЛ ПОЧТИ НА 13 МЕТРОВ»

Все произошло около 00.50 на улице Островского. Как рассказала сестра Вильдана Кристина Арсланова, ее брат в этот вечер ходил на салют в честь Дня Победы вместе с мамой, старшим братом и своей девушкой, а после вызвался проводить подругу домой. Когда родные забеспокоились, что Вильдана долго нет, они стали звонить ему на телефон – но трубку уже взял врач скорой помощи.

Когда родственники прибежали к месту аварии, Вильданом занимались врачи. Рядом обеспокоенно расхаживал отец водителя иномарки, местный депутат Ильдар Ханмурзин. Он сразу заявил – его сын ни в чем не виновен, а Вильдан сам выбежал на дорогу на красный сигнал светофора.

Впрочем, у очевидцев аварии была своя версия. Парень переходил дорогу на пешеходном переходе. Один водитель остановился, чтобы пропустить пешехода, но в этот момент на дорогу вылетела иномарка и на огромной скорости сбила Вильдана. Он пролетел около 13 метров и упал, сильно ударившись головой об асфальт.

Отец Германа утверждает, что сын ехал со скоростью не более 50 км в час. Фото: соцсети

С самим Германом Ханмурзином нам, к сожалению, связаться не удалось. Как рассказал его отец Ильдар Ханмурзин в интервью с каналом Александра Караулова, его сын вообще невиновен в случившемся. Во-первых, ехал со скоростью не более 50 километров в час. Во-вторых, Вильдан сам выскочил на дорогу на красный свет. В-третьих, его сын Герман (между прочим, опытный водитель и знаменитый мотогонщик-спидвеист, участвующий и занимающий призовые места в мировых состязаниях – Ред.) не успел среагировать, но попытался объехать пешехода и слегка задел его зеркалом заднего вида. К сожалению, проверить правдивость слов Ханмурзиных не представляется возможным. По удивительной случайности, уличная камера видеонаблюдения от «Уфанета» именно в этот момент и именно на этом участке дороги неожиданно забарахлила и перестала записывать видео. Видеорегистратора в иномарке также не оказалось. Сейчас вся надежда родственников Вильдана на того самого притормозившего водителя – возможно, именно его показания позже станут решающими на суде.

Вильдан в тот вечер вызвался проводить после салюта девушку до дома. Фото: соцсети

«СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА ПО-ПРЕЖНЕМУ ТЯЖЕЛОЕ»

Сразу после аварии Вильдана в крайне тяжелом состоянии привезли в больнице и экстренно прооперировали: сделали ему трепанацию черепа, чтобы избежать отека мозга. Поскольку подросток не мог дышать самостоятельно, его подключили к аппарату ИВЛ. Несколько дней врачи не давали никаких прогнозов, потому что не могли даже толком оценить его состояние. Опять же, по роковой случайности, в салаватской больнице вышел из строя единственный в городе аппарат МРТ, а специалистов, способных починить его, не находилось. И пока Ханмурзин-старший в беседе с журналистами умолял спасти парня, обещая отдать собственные органы на доноры, если это будет нужно, Вильдан находился в реанимации на аппаратах. Лишь 19 мая его перевезли на реанимобиле в Уфу и сделали компьютерную томографию мозга.

- На 21 мая состояние пациента тяжелое, обусловлено дыхательной и церебральной недостаточностью. Был проведен врачебный консилиум, на котором был подтвержден диагноз, определена дальнейшая тактика проводимой интенсивной терапии, а также предстоящих хирургических вмешательств по коррекции переломов костей ноги и левой ключицы. Направлена заявка на проведение телемедицинской консультации со специалистами НИИ «Неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля», - уточнили «КП-Уфа» в пресс-службе республиканского Минздрава.

Парня, наконец, перевели в Уфу. Его состояние по-прежнему остается тяжелым. Фото: соцсети

ВМЕСТО ДОМАШНЕГО АРЕСТА – ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ

Сейчас Салават возбужденно обсуждает: удастся ли папочке-депутату отмазать своего любимого сыночка, или дело благополучно замнут. Многие горожане, припоминая влиятельные связи высокопоставленного чиновника, отвечающего за сферу ЖКХ в городе, опасаются, что даже куча ранее выданных штрафов за превышение скорости не станут убедительным аргументом для следствия.

В итоге следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование уголовного дела взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

21 мая Салаватский суд избрал меру пресечения для Германа Ханмурзина. Как сообщили в пресс-службе суда, в следственный изолятор или даже под домашний арест молодой человек не отправился, а отделался ограничением свободы на срок до 10 апреля. Это значит, что с 18.00 до 07.00 Герман не сможет выходить из дома. Ему полностью запрещено звонить по телефону, пользоваться интернетом, садиться за руль и общаться со свидетелями по уголовному делу.

- Герману Ханмурзину предъявлено обвинение по ч.1 ст.264 УК РФ. Указанное преступление относится к преступлению небольшой тяжести, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Исключительных обстоятельств для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу следователем приведено не было и в ходе судебного заседания судом не установлено, - объяснили такое решение в пресс-службе суда.