В Башкирии подросток, которого сбил сын депутата, спустя месяц вышел из комы

Правая половина тела подростка парализована. Фото: соцсети

17-летний Вильдан Д., которого в ночь на 10 мая сбил в Салавате сын местного депутата, наконец, пришел в сознание. Почти месяц парень, получивший серьезную черепно-мозговую травму, находился в коме в реанимации, но сегодня его перевели в общую палату.

Как рассказала в беседе с UFA1 родная сестра Вильдана Кристина Арсланова, у ее брата парализована правая часть тела, но он может немного шевелить левой рукой и односложно отвечать на вопросы. Врачи по-прежнему оценивают состояние подростка как тяжелое, сейчас у него поднялась температура. Родственники надеются, что им удастся уговорить врачей РДКБ проконсультироваться у специалистов московской клиники им. Склифосовского, и тогда Вильдан быстрее пойдет на поправку.

- Ребёнок переведён из реанимации в профильное отделение. Продолжает лечение, - подтвердили информацию в пресс-службе республиканского Минздрава.

От удара иномарки парня отбросило на 11 метров в сторону. Фото: соцсети

Напомним, все произошло в ночь на 10 мая, когда Вильдан вместе с девушкой возвращался домой с салюта. Парня на перекрестке на большой скорости сбила иномарка, за который находился знаменитый салаватский гонщик и сын местного депутата Герман Ханмурзин. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту ДТП, но сам гонщик-водитель по-прежнему находится на свободе – по решению суда ему на 2 месяца ограничили свободу, даже не отправив под домашний арест.