В Башкирии нашли пропавшую пару в Белорецком районе

Фото: Лиза Алерт

Госкомитет по ЧС сообщил, что в Белорецком районе нашли пропавших Елену и Владимира Яковлевых. Пара накануне, 21 января, вышла из дома в селе Верхнеаршинский на прогулку и пропала.

За помощью в поисках обратились обеспокоенные родственники. Как выяснилось, Елена и Владимир отправились на прогулку в лес, а после не выходили на связь. Поиски пропавших жди и днем, и ночью в лесном массиве.

– Сегодня после обеда они, к счастью, были найдены. Мужчина с женщиной самостоятельно вышли в село Кирябинское Учалинского района, – рассказали в комитете.