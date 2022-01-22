В Башкирии пропали Елена и Владимир Яковлевы

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что в поселке Верхнеаршинский после прогулки пропали 21 января 49-летний Владимир Яковлев и 38-летняя Елена Яковлева. Спустя сутки об исчезнувших нет никакой информации. Поисковики обратились к жителям региона с просьбой помочь в поисках.

Приметы Елены: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. На момент исчезновений на ней была коричневая куртка и валенки.

Приметы Владимира: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза серые. мужчина был одет в камуфляжную куртку, камуфляжные брюки, охотничьи сапоги.

Если вам что-то известно о том, где могут быть Елена и Владимир, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.