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Происшествия22 января 2022 9:55

Полиция задержала напавшего на пенсионерку в Уфе

Пожилая женщина храбро дала преступнику отпор
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: МВД по Башкирии

Фото: МВД по Башкирии

В МВД по Башкирии сообщили, что задержали напавшего на пожилую женщину в Уфе преступника. Пенсионерка смогла храбро дать ему отпор и отстоять свое имущество, несмотря на полученные ранения.

В настоящий момент 30-летний подозреваемый из Кармаскалинского района находится в шестом отделе полиции и дает признательные показания. Как выяснилось, мужчина был судим и ранее.

По информации МВД, преступника обнаружили в квартире одной из уфимских многоэтажек, где проживал после освобождения из мест лишения свободы нападавший. Ранее он был судим за убийство, кражи и умышленное уничтожение чужого имущества.

– По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан, – отметили в полиции.

Женщина в настоящий момент до сих пор находится в больнице.